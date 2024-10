Segurança máxima: Nunes foge de debate com Boulos, e Tarcísio assina a fuga

Que coisa, né?

Não tendo outro momento do dia ou da noite para falar com Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tinha de marcar um papinho com o alcaide justamente no horário em que haveria o debate promovido por UOL/Folha/RedeTV! entre o chamado "incumbente" e Guilherme Boulos, do PSOL. O evento estava previsto para as 10h30.

Nunes mandou dizer que não vai. E, como vocês devem supor, ele lamenta muito, é claro! Pediu a compreensão dos organizadores, do adversário e do público. E, poxa vida!, todos hão de compreender que o cancelamento busca o bem coletivo:

"Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira".