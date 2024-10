Apoio de Lula e repasses milionários: PT aposta alto contra fiasco no NE O PT disputa neste domingo (27) o segundo turno das eleições em cinco cidades do Nordeste, sendo duas capitais: Fortaleza e Natal. No primeiro turno, o PT não venceu em nenhuma grande cidade da região. Foi derrotado em três capitais onde teve candidato: Teresina (Fábio Novo), João Pessoa (Luciano Cartaxo) e Aracaju (Candisse Carvalho). No caso das duas últimas, ainda haverá segundo turno, mas sem petistas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro