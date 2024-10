Lobista diz que ganhou R$ 19 milhões com decisão do STJ em processo da J&F

Nas mensagens, Zampieri e Andreson falam sobre pagamentos a funcionários do STJ, compartilham minutas de decisões ainda não proferidas e citam nomes de diversos ministros.

Ao analisar o material dos celulares de Zampieri, a Corregedoria do CNJ identificou em quais casos havia indícios concretos de irregularidades nas decisões dos gabinetes e encaminhou o material à PF. Isso ocorreu, por exemplo, quando os diálogos indicavam nomes de assessores, minutas de decisões e até mesmo suspeitas de pagamentos. As meras citações aos nomes dos ministros nos diálogos, sem indicar nenhuma circunstância concreta de conduta indevida, não geraram repercussão nas investigações.

O inquérito da PF, então, teve início na primeira instância porque a investigação estava focada na conduta dos assessores. O caso, porém, foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) depois que um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou transações suspeitas envolvendo uma autoridade com foro naquele tribunal —seria o caso, por exemplo, de um ministro do STJ. O relatório do Coaf, entretanto, não apresentou o nome do alvo das suspeitas. Por isso, a PF enviou a apuração do caso ao STF.

O relator é o ministro Cristiano Zanin, que enviou o material ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, para definir quais providências serão tomadas na investigação.

Outro lado

Procurada, a J&F afirmou que ganhou o processo por unanimidade na Segunda Seção do STJ e que se tratava de um "caso simples", com base no acordo de acionistas.