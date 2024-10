Por que Putin precisou de Kim Jong-un?

A China tenta promover um outro encontro, com a presença da Rússia.

Por outro lado, tanto a proposta de Zelensky, presidente ucraniano de mandato presidencial prorrogado pela impossibilidade de realização de eleições, como a de Lula foram consideradas pelos especialistas em direito internacional e pela diplomacia europeia como inviáveis.

Zelensky, na sua proposta de cinco pontos, coloca a aceitação condicionada ao ingresso imediato da Ucrânia na Otan. Putin, a respeito, não quer a Otan próxima às suas fronteiras.

Lula, com proposta feita a quatro mãos com Putin e benção da China, desmoralizou-se internacionalmente. Não é mais o Lula admirado do primeiro mandato.

A proposta de Lula, com Celso Amorim abraçado no papel de Bismarck tupiniquim do governo Lula, foi dada como risível. Isso por cogitar de a Rússia ficar com territórios conquistados da Ucrânia. E os territórios são estratégicos, a ensejar maior proximidade russa com a conquistada Crimeia, com controle de parte do mar e do território ucraniano.

Segundo muitos da diplomacia europeia e norte-americana, Lula ficou inconfiável e é visto em panos de "pária internacional", como aconteceu com o seu antecessor, o golpista Jair Bolsonaro.