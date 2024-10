O ano era 1979, quando o empresário José Maria de Morais Machado começou a comprar lotes de terra no município de Acaraú, litoral cearense a oeste de Fortaleza. A ideia era fazer plantações de coco e caju na áreas, incentivadas à época pelo IDBF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), um órgão criado pela ditadura militar (leia mais sobre ele no fim do texto). A área, naquele tempo, era barata, mas de lá para cá tudo mudou: a parte onde ele tinha terras deixou de ser Acaraú e se transformou no município Jijoca de Jericoacoara (criado em 1991), e as terras adquiriram grande valor comercial.