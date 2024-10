Bolsonaro, acusado de comprar voto em 2022, reclama que Caiado faz o mesmo

O segredo do sucesso é não ficar corado.

O presidenciável Caiado e o inelegível Bolsonaro enfrentam-se através de seus apoiados em Goiânia. A hegemonia de Jair já é abertamente questionada no Brasil. A direita percebeu que ele cavalgou a extrema direita, dando a ela sentido e organização, mas não é seu dono. Basta ver a quantidade de bolsonaristas que optaram por Pablo Marçal no primeiro turno, enquanto que (em tese) o candidato de Jair era Nunes.

Bolsonaro afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos em Goiânia ao lado do Gustavo Gayer (PL). O deputado federal foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta sexta (25), por desvio de verbas do seu gabinete. O STF, ao autorizar a operação, afirma que a PF "colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática dos atos antidemocráticos". O dinheiro também iria para manter uma escola de inglês e uma lojinha de produtos políticos.

Gayer deixou a campanha de Rodrigues após a operação.