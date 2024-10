Eleição dos EUA é marcada por espiões e tentativa de influência externa

O relatório observou que uma das falsificações de maior circulação da Rússia foi um vídeo de uma mulher em uma cadeira de rodas alegando que Kamala Harris a havia incapacitado em um acidente de atropelamento e fuga.

Já o Irã usou IA "para ajudar a gerar publicações nas mídias sociais e escrever artigos de notícias não autênticos". A China estava "usando IA em operações de influência mais amplas", mas "não em operações específicas voltadas para os resultados eleitorais dos EUA".

Num recente artigo, a revista The New Yorker revelou como antigos governos americanos erraram ao lidar com a interferência externa em suas eleições. De acordo com a publicação, desde 28 de julho de 2016, quando o diretor da CIA começou a informar o presidente Barack Obama sobre a conspiração do Kremlin para ajudar a eleger Donald Trump, Obama decidiu não alertar o público antes do dia da eleição sobre a extensão total da conspiração russa, temendo que isso pudesse prejudicar a vitória de Hillary Clinton, amplamente esperada.

"Essa, ao que parece, foi a preocupação errada", destacou a revista, com base em entrevistas com especialistas e ex-agentes. As agências de inteligência dos EUA esperaram até dois meses depois de Trump vencer para expor a escala abrangente da operação russa.

Hoje, o atual governo americano insiste que fez progressos na identificação da interferência estrangeira em suas eleições. Mas o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, reconheceu que não há como declarar vitória nesse caso.

"Acho que fizemos progresso nisso, mas há um longo caminho a percorrer para chegar onde precisamos estar", completou.