Plantações com incentivo da ditadura: quem era o dono das fazendas de Jeri?

O que era o IDBF

O IDBF foi criado em fevereiro de 1967, no governo Castello Branco para "proteção e conservação dos recursos naturais renováveis e ao desenvolvimento florestal do país".

A missão era elaborar planos de florestamento e reflorestamento no país para todas as finalidades, inclusive econômicas, dando incentivos fiscais e financeiros para quem tivesse terras com esse intuito.

O órgão existiu até o fim da ditadura militar e só foi extinto em 1989, quando uma reformulação da estrutura federal no governo José Sarney passou as funções do IBDF para a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligada ao Ministério do Interior.