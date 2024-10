Vitória em Fortaleza reforça Camilo como líder no vácuo dos Gomes no Ceará A vitória de Evandro Leitão (PT), um ex-pedetista pouco conhecido em Fortaleza, contra o bolsonarista André Fernandes (PL) marca a consolidação da força política do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Depois de acumular vitórias dos apadrinhados em 2022, na disputa para o governo do Ceará, e neste domingo (27) na capital, pode-se dizer que ele ocupa de vez o vácuo de poder deixado pela família Ferreira Gomes e se torna o maior nome local. Veja o texto completo de Carlos Madeiro