Janja acumula derrotas na estreia como 'primeira-dama eleitoral'

Na estreia como cabo eleitoral, a primeira-dama Janja da Silva contabilizou derrotas. Nas eleições em que se envolveu diretamente neste segundo turno, seus candidatos perderam a disputa.

Em Natal, Janja subiu no palanque e gravou vídeos pedindo votos para Natália Bonavides (PT), mas quem venceu foi Paulinho Freire (União), com 55,34% dos votos. O partido de Paulinho conta com três ministros no governo Lula (Comunicações, Turismo e Integração Regional). No entanto, Janja afirmava que a escolha da petista garantiria "andar de mãos dadas com o governo Lula".

"Votar em Natália Bonavides é escolher uma mulher jovem e comprometida para cuidar das famílias. Natal tem a oportunidade de tê-la como prefeita. Com Natália na prefeitura, Natal vai caminhar de mãos dadas com o governo federal. O povo de Natal quer mudança, vote 13, vote Natália Bonavides", disse Janja na gravação.