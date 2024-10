Tarcísio, 'bolsonarista moderado', comete crime eleitoral mais grave de 24

O MAIS GRAVE CRIME

O PT já ingressou na Justiça Eleitoral com uma Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), acusando abuso de poder político -- o que é escandalosamente inequívoco -- e uso indevido dos meios de comunicação social. Era evidente que, sob o pretexto de prestar contas de uma ação empreendida pela polícia, fazia campanha negativa com o campo adversário, usando informação de que supostamente dispõe em razão do cargo que ocupa, não de sua vinculação partidária. Só para lembrar: sua função o obriga a ser governador também dos que se opõem a seu governo e dos que não votam em Nunes.

Trata-se do crime eleitoral mais grave desta campanha — o laudo falso armado por Pablo Marçal contra Boulos é crime grave, mas não tem implicações institucionais. Como chefe do Executivo estadual e da Polícia de São Paulo, cabe a Tarcísio manter sigilo da suposta investigação sobre a suposta recomendação, aguardando a apuração dos fatos. De resto, ainda que verdade fosse, que responsabilidade teria Boulos no caso?

Já escrevi que Tarcísio é muito menos burro do que eventualmente supõem seus adversários progressistas e também os que hoje o enfrentam no campo da extrema-direita porque notam que ele está comendo o "comível" Bolsonaro com garfo, faca e rigor.

Ele sabe que está a cometer crime eleitoral. Certamente foi instruído a dizer "não haverá influência nenhuma na eleição" para isso ser considerado posteriormente na Justiça. Três coisas:

1: se, de fato, aconteceu, ele não tem como medir a "influência";

2: tendo dito o que disse, numa coletiva como aquela, com aquelas características, é evidente que é ele, Tarcísio, quem busca um "efeito eleitoral";

3: uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral não ganha substância e razão de ser a partir do "efeito". Cabe aos juízes arbitrar sobre a ação em si. Seu desdobramento pode, quando muito, ser intuído, e não serve de critério para descaracterizar o crime.

Ademais, se o PCC se movimenta com essa desenvoltura, isso também deve entrar na conta da eficiência, ou não, de seu governo na repressão à organização criminosa. Nota à margem: é preciso tomar cuidado com essa pletora de "interceptações" de mensagens de tal grupo que vem a público. Por que uma estrutura oficial tão eficaz em interceptar mensagens não consegue conter a bandidagem? Fiquem atentos: o anunciado "acesso" à rede de comunicação do PCC está virando um ativo político na mão do governante.