Bolsonaro é o grande derrotado do segundo turno das eleições nas capitais

O bolsonarismo foi o grande derrotado do segundo turno das eleições nas capitais brasileiras. Dos candidatos que abraçaram loucamente o mito, apenas o fanfarrão Abilio Brunini venceu em Cuiabá. O resto levou sola do eleitorado.

Perdeu em Belém, com Éder Mauro, em Curitiba, com Cristina Graeml, em João Pessoa, com o Marcelo Queiroga, em Manaus, com o Capitão Alberto, em Palmas, com Janad Valcari, em Porto Velho, com Mariana Carvalho, em Goiânia, com Fred Rodrigues, em Fortaleza, com André Fernandes, em Belo Horizonte, com Bruno Engler.

Emília Correa (PL) venceu em Aracaju, mas apesar de alinhada às características do bolsonarismo-raiz, não abraçou Jair na campanha como os demais.