Derrota mais dolorida de Bolsonaro foi em Goiânia, e vão reclamar de Moraes

Já o segundo exemplo é São Paulo. O vice de Ricardo Nunes (MDB) coronel Mello Araújo, também é do PL, mas Bolsonaro esperou até o último minuto para mergulhar na campanha do emedebista, que depois até esnobou sua presença no horário eleitoral gratuito de TV.

Aliados do próprio ex-presidente afirmam que Bolsonaro "errou feio" na escolha dos candidatos, porque boa parte dessas derrotas foram para postulantes da centro-direita. É o caso, por exemplo, de João Pessoa, onde Marcelo Queiroga (PL) perdeu para Cícero Lucena, do PP de Ciro Nogueira e de Arthur Lira.

Ao invés de se aliar com o centro conservador, o ex-presidente investiu naquilo que ele realmente é: a extrema direita. E o eleitorado brasileiro optou, pelo menos nessas eleições municipais, por candidatos do Centrão, já que a esquerda também teve poucas vitórias.

Pesaram a favor do Centrão motivos nada republicanos como a concentração de recursos do fundão eleitoral na mão dos caciques e as verbas do chamado "orçamento secreto", que mudou de tipo de emenda, mas não cessou. Mas se o eleitor não optou em sua maioria pela esquerda, apesar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estar no poder, também não se aventurou com radicais de direita.

Bolsonaro está inelegível, responde a inquéritos diversos no Supremo Tribunal Federal (STF), correndo o risco de ser preso, e agora teve sua força de cabo eleitoral colocada em dúvida. Eleições municipais não funcionam como antecipação de presidenciais, mas os políticos observam como indicativos de quem tem mais poder em Brasília.