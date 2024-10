Vitória em Fortaleza reforça Camilo como líder no vácuo dos Gomes no Ceará

Em seu primeiro mandato, Camilo despontou com uma alta avaliação popular e foi reeleito em 2018 com incríveis 79,94% dos votos válidos.

Em 2022, ele renunciou ao cargo e, mesmo sem seu nome preferido para disputa (a então vice-governadora Izolda Cela), mostrou força ao ser o principal cabo eleitoral de Elmano de Freitas (PT), eleito em primeiro turno.

Senador Cid Gomes e o ministro da Educação Camilo Santana Imagem: Antonio Cruz/ Agência Brasil

No entanto, a cientista política Monalisa Torres pondera que, ao contrário do irmão Ciro, o senador Cid Gomes ainda tem muita relevância política. Prova disso é que o PSB foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado (65 ao todo).