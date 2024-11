Uma sequência de construções irregulares em meio ao processo de erosão da Praia do Saco, em Estância (SE), gerou um avanço inesperado das águas do rio Piauí. Isso vem causando destruição em um dos locais da costa mais paradisíacos do litoral sul do estado. Um estudo feito pelo Laboratório de Progeologia da UFS (Universidade Federal de Sergipe) revela que as águas avançaram até 130 metros sob as suas margens nos últimos 10 anos. O local atingido, também conhecido como Ponta do Saco, fica na divisa de Sergipe com a Bahia.