Rio de Janeiro prepara licitação para bloqueador de celular em presídio

Segundo a secretária, o mercado brasileiro conta pelo menos seis empresas com capacidade técnica para fornecer o serviço pretendido.

O edital de licitação será divulgado após parecer conclusivo da PGE-RJ (Procuradoria-Geral do Estado do Rio).

Prazos para instalação dos bloqueadores

As instalações vão ser feitas de maneira gradual até completar as 48 unidades da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) e uma unidade da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro).

A empresa contratada deverá providenciar a instalação em três unidades prisionais a cada 45 dias e o prazo de instalação para cada unidade será de 30 dias —incluindo toda a infraestrutura de rede elétrica, antenas e demais equipamentos necessários, além de testes de funcionamento e vazamento de sinal. Ou seja, ao final de dois anos a partir do início da instalação, todas as 48 unidades estarão com bloqueadores em operação.

"A Seap já possui bloqueadores em unidades de segurança máxima, porém, devido ao avanço tecnológico das telecomunicações, os equipamentos comprados hoje se tornaram obsoletos", diz a secretária.