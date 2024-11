Após obras, rio avança 13 m ao ano e pode 'engolir' praia paradisíaca em SE

Segundo ele, as estruturas para conter o avanço das águas do mar no estuário foram feitas, em sua maioria, "de forma individual e sem observar o contexto hidrodinâmico local."

Estes enrocamentos [proteção feita com rochas] fornecem uma proteção parcial às residências alvo, mas acabam por transferir a energia das ondas e correntes para outro local, inclusive causando aprofundamento do canal do Rio. O próprio terreno da Casa da Rainha tinha enrocamentos no seu contato paralelo ao estuário, mas não tinha nas laterais, região por qual as águas do estuário avançaram.

Júlio César

Região no entorno da casa da Rainha, destruída pela força das águas Imagem: Júlio César Vieira/UFS

Segundo ele, o avanço das águas ocorre nas regiões que ficaram sem os enrocamentos, "que foram feitos de feito de forma clandestina e sem nenhum critério."

Ou seja, cada casa, cada residência que construiu o seu traçado de quebra-mar, a sua inteira revelia. E isso só prolongou o colapso que já tinha acontecido no final dos anos 2010.

Júlio César

Mar recua, rio avança

A região é de uma grande biodiversidade, com uma formação pouco comum: dois rios distintos que desembocam no mesmo ponto do oceano. "Uma das principais consequências disso é um estuário extraordinariamente largo", explica.