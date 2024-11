Obra em área VIP de Interlagos é interditada por colocar operários em risco

Com área total de quase 22 mil m², o complexo de três andares vai sediar a administração do autódromo, além de espaços de eventos com capacidade para receber até 6 mil pessoas.

Localizada no miolo de Interlagos, em frente à Curva do Laranjinha, a estrutura tem 22 metros de altura. Também estão previstos dois túneis para facilitar a logística interna do autódromo. O consórcio responsável pelas obras venceu a licitação ao estimar o custo total em R$ 127 milhões.

"Não tem nenhuma justificativa para fazer obra sem segurança no trabalho, ainda mais numa construção com um investimento tão alto", afirma Antonio de Sousa Ramalho, presidente do Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo). "Isso é falta de responsabilidade de quem contrata. Não precisava o Ministério do Trabalho ir lá embargar. A Prefeitura poderia ter feito isso", complementa.

Em nota, a assessoria de imprensa do Consórcio Interlagos JC, responsável pelas construções, afirmou que "na qualidade de contratado, este consórcio está impedido de comentar assuntos relativos à obra em questão".

O texto diz ainda que, "para maiores detalhes sobre o assunto", a Prefeitura de São Paulo deveria ser questionada. Procurada, a Prefeitura não retornou até o fechamento desta reportagem. A matéria será atualizada quando um posicionamento for enviado.

Fiscais exigem medidas de proteção para liberar a obra

Para liberar as obras, os fiscais determinaram a adoção de uma série de medidas, como o fechamento de vãos no piso e a instalação de proteções contra quedas, de acordo com as especificações de normas regulamentadoras do governo federal.