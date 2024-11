A Operação Carro-Pipa está sendo paralisada por falta de recursos federais em seis estados do Nordeste a partir de hoje (25). A ação atende este mês 344 municípios do semiárido da região em emergência por seca ou estiagem, e sem ela, 1,25 milhão de moradores vão ficar sem água. A informação foi confirmada à coluna pelo MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), financiador oficial do programa, e pelo Exército, que o executa por meio da contratação dos pipeiros. Não há previsão para recomposição do orçamento (veja notas abaixo).