Caso Carrefour: Quem tem calos não deveria se meter em apertos

A pretexto de adular os agricultores franceses, o CEO Global do Carrefour, Alexandre Bompard, disparou um petardo contra o balanço da companhia que dirige. Numa postagem de rede social, defendeu o "bloqueio" da compra de carnes do Mercosul. Anotou que os países do bloco desrespeitam "exigências e padrões". O chefão do Carrefour revelou-se um franco-atirador tolo, ilógico e saborosamente desastroso.

A tolice decorre do fato de que o Brasil é o segundo mercado mais importante do Carrefour depois da França. Responde por 23% da receita do grupo. A falta de lógica é evidenciada pelo fato de que a carne que se deseja evitar que os franceses consumam é vendida à clientela brasileira do Carrefour.

A manifestação foi desastrosa porque produziu o oposto do que desejava o seu autor. O desastre é saboroso porque ficou ainda mais evidente que o problema não é a qualidade sanitária da carne brasileira, mas o pavor dos fazendeiros franceses de concorrer com o agronegócio do Brasil.