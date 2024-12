Guerra química: ataques com agrotóxicos crescem quase 10x no ano, diz CPT O número de ataques a comunidades rurais com uso de agrotóxicos cresceu exponencialmente no primeiro semestre do ano, informou nesta segunda-feira (2) a CPT (Comissão Pastoral da Terra), órgão ligado à Igreja Católica. É a chamada "guerra química", em que o lançamento de aviões é usado para atingir moradores de áreas tradicionais em regiões de conflito. Ao todo, em seis meses, foram 182 registros, o que dá uma incrível média de um ataque por dia. O número é superior à soma de todos os ataques em primeiros semestres dos anos de 2015 a 2023, quando foram computados 122 casos. Comparado ao ano passado, o número de ataques é quase dez vezes maior: foram 19 em 2023. Veja o texto completo de Carlos Madeiro