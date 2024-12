Tática do GSI foi usada para coagir delegados de casos de Bolsonaro, diz PF

Em um deles, o remetente anexou uma foto de Ribeiro e outra do nazista Adolf Eichmann. Em ambas, está escrita a frase: "Estava só cumprindo ordens". Ela foi a responsável originalmente pela condução do inquérito das fake news e milícias digitais, mas deixou o caso. Em outro email, o remetente volta a dizer: "E não adianta dizer depois: 'Eu estava só cumprindo ordens'".

Na mesma investigação, a PF aponta que o senador Marcos do Val replicou esse tipo de mensagem em junho deste ano, após se reunir com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos nos Estados Unidos.

"Reunimos os nomes de todos os policiais federais que constarem em cada inquérito: investigadores, peritos, agentes e delegados que atuaram de forma ilegal ao cumprir ordens de prisão, busca e apreensão, entre outras ilegalidades já relatadas e já incluídas em nosso dossiê", escreveu o senador em uma rede social.

Em outra postagem, responsabiliza nominalmente Fabio Shor, que atua nas investigações, e chama o delegado de "executor das ordens ilegais de Alexandre de Moraes". Segundo o senador, os delegados estariam sujeitos a condenação por 22 anos de prisão em regime fechado.

O caso é mencionado no relatório do golpe, mas o senador não está na lista de indiciados pela PF. O parlamentar, por sua vez, nega que tenha ameaçado delegados e diz que o compartilhamento de conteúdo que já estava circulando nas redes não constitui crime. "As postagens do senador visam apenas criticar a atuação de alguns funcionários públicos, sem qualquer intenção de intimidação", afirmou a defesa do senador, em nota, quando o caso foi revelado.

Retirar a autonomia da PF

Segundo a investigação da PF, na nova configuração desenhada por Heleno, para a manutenção de Bolsonaro no poder, a AGU seria revisora das ações da PF antes que a instituição desse cumprimento a uma decisão do Judiciário.