Caso Gritzbach: Delegado denunciado chefiou investigadores presos pela PF

Segundo a PF, a propina foi paga pelo narcotraficante João Carlos Camisa Nova Júnior, 39, o Dom Corleone, em 25 de novembro de 2020. Na época, Xixo e Bolsonaro trabalhavam no Denarc (Departamento Estadual de Narcóticos).

Sequestrado no Tatuapé

Porém, em 21 de junho de 2023, ambos atuavam na 2ª Delegacia Seccional (Sul), eram chefiados pelo delegado Baena e foram acusados de sequestrar Gritzbach no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e de levar a vítima para um cativeiro do PCC no Jardim Brasília, na mesma região.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) instaurou inquérito para apurar o caso. A princípio, Gritzbach negou ter sido sequestrado. Mas num segundo depoimento, prestado em 26 de junho de 2023, ele mudou a versão.

Gritzbach estava em liberdade havia duas semanas. Tinha sido preso pela acusação de mandar matar Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue, dois narcotraficantes do alto escalão do PCC, mortos a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé.

No depoimento, o empresário alegou que foi levado ao Jardim Brasília em um Palio vermelho ocupado por Xixo, por um segundo policial (Bolsonaro) e também por um terceiro homem, integrante do PCC. De acordo com ele, o desconhecido queria uma lista dos imóveis de Cara Preta.