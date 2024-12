Guerra química: ataques com agrotóxicos crescem quase 10x no ano, diz CPT

Se contarmos até novembro, foram 11 mortes violentas em conflitos. Entretanto, 9 assassinatos ainda estão em análise para saber se têm relação à disputa por terras.

Em relação ao trabalho escravo, o primeiro semestre de 2024 teve uma boa notícia: a redução no número de casos e trabalhadores resgatados, após três anos consecutivos de crescimento.

Nos seis primeiros meses do ano, foram registrados 59 casos e 441 trabalhadores rurais resgatados, contra 98 casos e 1.395 pessoas resgatadas em 2023. O estado com mais resgates foi o Amazonas, com 100 casos, seguido Minas Gerais (77) e Espírito Santo (71).

Trabalhadores foram resgatados de trabalho análogo ao de escravo em fazendas de café em Minas Gerais em junho Imagem: SRTE/MG

Matopiba cresce em violência

O que chama a atenção é a quantidade de conflitos na região do Matopiba, que inclui o Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região a um avanço da cultura de soja, que tem levado tensão a comunidades tradicionais, muitas vezes ameaçadas para deixarem as terras.