Justiça manda apreender passaporte de Netinho de Paula por dívida

A Justiça paulista mandou apreender o passaporte do cantor Netinho de Paula em razão de uma dívida de cerca de R$ 100 mil com uma mulher que em 2001 sofreu constrangimentos ao participar do programa "Domingo da Gente", exibido pela Record.

Netinho era o apresentador, e a mulher havia ido ao programa a fim pedir ajuda financeira para uma cirurgia de transplante de rim que a irmã necessitava.

De acordo com o processo, Netinho pressionou a mulher para que ela doasse o rim para a irmã.