Menina de 10 anos cometeu suicídio após castigos e agressões do pai, diz MP A polícia de Alagoas está à procura de Florival Lopes da Costa, 46, pai de uma menina de 10 anos que cometeu suicídio em julho. O MPAL (Ministério Público de Alagoas) o denunciou por agressões e indução a ela tirar a vida. Florival teve pedido de prisão preventiva acolhido e decretado pela juíza Bruna Fanny de Oliveira Lemos, da 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios, na terça-feira (17). Ele está foragido e entrou com pedido de habeas corpus no TJAL (Tribunal de Justiça de Alagoas). Veja o texto completo de Carlos Madeiro