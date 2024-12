Pobreza dispara na Argentina e afeta mais mulheres e aposentados

A Anistia Internacional, organização de mobilização por justiça social no mundo, enviou uma carta ao presidente Javier Milei, da Argentina, informando estar "alarmada com o aumento da pobreza no país". No documento de 35 páginas, a entidade demonstra "sérias preocupações", sobretudo com mulheres e aposentados.

Segundo a organização, a pobreza aumentou de 41,7% para 52,9% na Argentina em um ano e já afeta 15 milhões de pessoas. O organismo também ressaltou que 1 milhão de crianças vão dormir sem jantar, segundo dados da UNICEF de 2024.

Mulheres e aposentados são mais atingidos por ajuste

Para a Anistia Internacional, as políticas de ajuste do novo governo atingiram em cheio mulheres e setores mais vulneráveis da sociedade, como os aposentados, cujos salários mínimos recebidos não cobrem os gastos básicos com alimentação, roupa e transporte. De acordo com o relatório, mais de 3 milhões de aposentados estão abaixo da linha da pobreza.