Menina de 10 anos cometeu suicídio após castigos e agressões do pai, diz MP

No dia do suicídio, a menina, segundo a denúncia, foi deixada sozinha pelo pai em casa, em "situação de total vulnerabilidade", logo após ser agredida com dois tapas no rosto por ser responsabilizada por um acidente sofrido pelo seu irmão de 5 anos.

O pai ainda disse, segundo relato do próprio irmão a autoridades, que ela "deveria morrer."

"Apuramos que, em decorrência do sofrimento e dos maus-tratos, a criança não suportou e foi induzida ao suicídio. Um fato aterrorizante, pois a vítima tinha apenas 10 anos", diz o promotor.

Estábulo onde Katharina morreu Imagem: Reprodução

Castigos e violência

O caso de suicídio de uma criança gerou grande comoção no município e levantou suspeitas sobre como ela era tratada pelos pais.