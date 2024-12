PF diz que assessor do STJ comprou Rolex de R$ 106 mil em dinheiro vivo

A PF cumpriu busca e apreensão em seus endereços de Brasília e no Recife. Na capital pernambucana, os investigadores apontaram suspeitas da existência de um padrão de vida acima dos seus rendimentos. A PF definiu o local como um imóvel de alto padrão em um bairro nobre do Recife.

Na residência, os investigadores encontraram três caixas da marca Rolex, com recibos de compra, mas sem os relógios dentro. Um deles é um cupom fiscal de um relógio, no valor de R$ 106 mil, no qual está escrito que o valor foi pago em dinheiro. "Chama atenção o fato de que o pagamento foi realizado em dinheiro, conforme consta do cupom fiscal", escreveu a PF.

Outro documento, por exemplo, indica a compra de um segundo item da Rolex no valor de R$ 160 mil, sendo R$ 100 mil de entrada e outra parcela de R$ 60 mil. Nesse caso, não havia informações sobre a forma de pagamento.

Além disso, a PF localizou pingentes da marca Kate Spade New York e uma caneta Mont Blanc. O valor de cada um dos itens seria de aproximadamente R$ 2.000 ou R$ 3.000, de acordo com os investigadores.

Caneta e itens de luxo apreendidos pela PF em residência de assessor do STJ Imagem: Reprodução

"É mister apontar ainda aparente incongruência entre o padrão de vida do investigado e os seus rendimentos lícitos, o que corrobora com as hipóteses criminais até então tabuladas na investigação. Foram localizadas no imóvel três caixas da marca Rolex (sem os relógios), mas com diversos elementos que indicam um padrão econômico incompatível com a ocupação desempenhada pelo investigado. Dentro das caixas, foram encontrados os cartões com as garantias internacionais dos bens, além de recibos e notas fiscais com os valores das compras", escreveu a PF em um relatório da investigação.