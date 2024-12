Eduardo Cunha tenta alterar projeto do BPC na Câmara e é derrotado

Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha trabalhou nos bastidores por apoio a uma emenda apresentada pela filha Danielle Cunha (União-RJ) no projeto de lei que altera o BPC (Benefício de Prestação Continuada). A emenda, no entanto, foi retirada de pauta antes da votação.

A emenda da deputada tratava de uma mudança de regra no pagamento do BPC: mais restritiva para o funcionário público do que daquele oriundo do setor privado.

Cunha procurou parlamentares para explicar que a nova regra não prejudicaria a população mais vulnerável que recebe salário mínimo. E que a era desonerar os cofres públicos.