Após três horas fechados no gabinete na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), ministros da Corte, parlamentares e representantes do governo Lula ainda não chegaram a um acordo sobre o pagamento de emendas ao Orçamento. O presidente da Segunda Turma Supremo, ministro Edson Fachin, cancelou a sessão do colegiado - que, normalmente, acontece às 14h e já tinha sido adiada para as 15h. Diante da demora para se chegar a um consenso na reunião, a sessão da turma foi transferida para o dia 3 de setembro.