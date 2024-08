Meta tem monopólio de anúncios digitais pagos com fundo eleitoral

As plataformas não querem ser acusadas de interferir no processo eleitoral e tampouco atrair processos de "compliance" no futuro, que podem gerar multas. Ainda mais agora como o uso da inteligência artificial.

Fontes próximas ao Google contaram à coluna que a empresa teve dúvidas se conseguiria cumprir com a definição mais ampla do TSE sobre o que configuraria um anúncio político — no entendimento anterior da plataforma, constava apenas o que mencionasse o nome dos candidatos ou dos partidos.

A empresa também não se sentiu capaz de disponibilizar a tempo uma interface que permitisse aos pesquisadores ter acesso aos dados brutos, uma exigência da nova resolução. O Google participava de campanhas eleitorais desde 2014 e suas ferramentas — no buscador e no Youtube — eram consideradas baratas e focadas para candidatos em todo o país com menor disponibilidade de recursos.

Apenas a Meta se manteve ativa nas campanhas eleitorais deste ano e isso está gerando questionamento dos marqueteiros. "O algoritmo do Instagram favorece sempre quem tem uma grande rede. É muito complicado a campanha na internet ficar refém disso", disse um marqueteiro à coluna.

Um especialista mencionou outra preocupação: que a maior quantidade de regras gere distorções proibidas, como, por exemplo, o pagamento de perfis e canais para impulsionar suas redes. Essa é a acusação que pesa sobre o candidato do PRTB, Pablo Marçal.

O que dizem as plataformas

Procurada pela coluna, a Meta informou que o TSE "terá acesso à biblioteca de anúncios onde ficam visíveis os conteúdos patrocinados ativos e inativos sobre eleições ou política no Facebook e no Instagram" com todos os dados exigidos em lei. A empresa informa ainda que criou um "canal de denúncias de conteúdos publicados no Facebook, Instagram, Threads ou Canais de WhatsApp" e que, "no caso do WhatsApp, o canal também receberá denúncias de contas suspeitas de realizar disparos em massa".