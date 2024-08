Reunião no STF sobre emendas já dura 3h e não deve terminar tão cedo

Após três horas fechados no gabinete na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), ministros da Corte, parlamentares e representantes do governo Lula ainda não chegaram a um acordo sobre o pagamento de emendas ao Orçamento.

O presidente da Segunda Turma do Supremo, ministro Edson Fachin, cancelou a sessão do colegiado —que, normalmente, acontece às 14h e já tinha sido adiada para as 15h. Diante da demora para se chegar a um consenso na reunião, a sessão da Turma foi transferida para o dia 3 de setembro.

A convite do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, estão reunidos perante a mesa de almoço os 11 ministros do tribunal, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).