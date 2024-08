Quem vai colocar o guizo em Moraes e brecar a sem-vergonhice de Bolsonaro?

Um passo atrás: o STF, num momento irrefletido após a primeira matéria da Folha, apoiou os atos de Moraes.

Até o procurador-geral da República, Paulo Gonet, saiu em defesa de Moraes que, bem antes, foi seu cabo eleitoral.

Na verdade, ministros do STF estavam numa "sinuca de bico", pois defenderam e referendaram, sem ressalvas, a temerária portaria do então presidente Dias Toffoli. Ou melhor, validaram o pecado original.

Num segundo momento, já com a portaria vigente, os ministros do STF mantiveram diversas decisões do ministro Moraes.

A referida portaria "toffoliana" conferiu poderes inquisitoriais ao ministro Moraes, com fundamento num alargado e ilegal poder de polícia não possuído e nem permitido constitucionalmente.

O nosso sistema constitucional criminal, no qual temos relação processual a envolver três sujeitos, distingue, em polos diferentes do processo, o acusador do defensor. E coloca, equidistante, o órgão imparcial denominado julgador, ou juiz.