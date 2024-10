X paga multa e aguarda Alexandre de Moraes liberar volta da rede no Brasil A defesa do X informou à coluna que pagou as multas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de decisões judiciais e deve comunicar a quitação da dívida ao STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nesta sexta-feira (4). Quando fizer isso, caberá a Moraes autorizar a volta da rede social à internet, já que ela teria cumprido todos os requisitos necessários. Segundo o X, as três multas foram pagas, no valor total de R$ 28,3 milhões. Veja o texto completo de Carolina Brígido