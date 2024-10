X diz ter pago multa de R$ 28 milhões e espera Moraes liberar volta da rede

Além do pagamento das multas, a rede social cumpriu as outras exigências impostas por Moraes: retirou do ar os perfis indicados pelo ministro e apresentou oficialmente a representante do X no Brasil.

O X foi suspenso da internet brasileira no dia 30 de agosto por decisão de Moraes. Após cumprir as exigências e se comprometer a pagar as multas devidas, o ministro autorizou a liberação de contas correntes e valores em nome da rede social na última terça-feira (1º). Com o valor quitado, depende de Moraes permitir que o X retome as atividades no país.