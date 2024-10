Após eleições e trauma do X, STF deve obrigar big techs a filtrar fake news O STF (Supremo Tribunal Federal) planeja julgar em 27 de novembro o processo que pode resultar, na prática, na regulação das chamadas big techs. Em caráter reservado, ministros da Corte afirmam que a tendência é obrigar as plataformas a removerem, por conta própria, publicações de fatos manifestamente inverídicos feitas por usuários. Os ministros devem determinar que as empresas criem estratégias para a retirada de conteúdo falso sem a necessidade de decisão judicial. Para detectar esse tipo de postagem, a sugestão será o uso de algoritmo da mesma forma como é feito hoje com conteúdo de pedofilia. Veja o texto completo de Carolina Brígido