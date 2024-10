Felipe Neto é condenado por associar avô de deputado ao exército de Hitler

Bilynskyj disse no processo que o avô pertenceu à Divisão Galícia, um batalhão formado por voluntários ucranianos após a invasão da União Soviética pela Alemanha. Essa divisão tinha como exigência, segundo ele, "somente lutar contra os russos" e "jurar lealdade à Ucrânia, não a Hitler".

Felipe Neto se defendeu no processo afirmando que o discurso do deputado foi repudiado por diversos pesquisadores sérios e organizações, como o Museu do Holocausto e o Instituto Brasil-Israel.

Ele afirmou que a organização paramilitar que combateu o exército russo na Ucrânia nutria relações explícitas com o exército nazista. Disse que há dezenas de fontes que confirmam essa afirmação e cita um filme no site do United States Holocaust Memorial Museum "que mostra voluntários ucranianos carregando bandeiras com as suásticas".

Felipe disse que, se verdadeiro o relato do deputado sobre a luta do avô contra os comunistas na 2ª Guerra Mundial, "ele esteve, sim, ao lado do exército nazista".

Sem entrar na discussão histórica, a juíza Fernanda Panseri Ferreira condenou Felipe Neto afirmando que ele ofendeu o deputado ao chamar o avô de nazista e deve pagar a indenização de R$ 5 mil, compensando-o pela "dor" causada.

A juíza ordenou ainda que o X (antigo Twitter) apague a publicação.