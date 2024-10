Nunes confessa fragilidade na campanha ao fugir do debate

Ele insiste que a empresa explora uma concessão pública cuja fiscalização e punição pela inoperância cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério das Minas e Energia. O prefeito não cita que, por contrato, a Aneel havia delegado essa função a à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

No único debate ocorrido até agora no segundo turno, o da Band, Boulos usou termos como "cara de pau", "mentiroso" e "vacilante" para se referir a Nunes ao criticá-lo pela atuação diante do tema.

"Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, e o culpado é o Lula?", indagou o deputado, afirmando que a cidade está refém de "duas incompetências", de Nunes e da concessionária.

Em nota para justificar ausência no debate de hoje, a equipe de comunicação da campanha do prefeito afirmou que ele não compareceria mais ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio.

"A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público."

Compreensão para o quê? Para as tempestades que caíram e que estão previstas para os próximos dias sobre São Paulo. Afinal, ao contrário do que tentou argumentar até agora, a prefeitura tem responsabilidade, sim, pelo caos na cidade.