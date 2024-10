Após eleições e trauma do X, STF deve obrigar big techs a filtrar fake news

Segundo a ministra, na falta de regulamentação, as resoluções do TSE ocuparam esse espaço. "Trataram (as resoluções) exatamente de pôr alguma ordem naquilo que se tinha de base legal para que, pelo menos se tivesse um contorno do tratamento de juízes, servidores e, principalmente, eleitores".

Será analisada no STF a constitucionalidade de artigos da lei que fixa o marco civil da internet. As ações são de relatoria dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin. Foi deles o pedido para o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, pautar o caso para novembro.

As ações que discutem o marco civil da internet ganharam importância no primeiro semestre, após os ataques do bilionário Elon Musk, dono do X, ao ministro Alexandre de Moraes. Depois, a preocupação passou a ser as campanhas. Nos bastidores do STF, a avaliação foi de que a regulação das redes antes das eleições poderia confundir mais do que higienizar o ambiente político.

O centro da discussão é a validade do artigo 19 do Marco Civil. Com a justificativa de "assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura", a norma diz que as plataformas somente serão responsabilizadas por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remover conteúdo específico.

Ministros do STF, no entanto, defendem que as redes sociais se antecipempara remover conteúdos que gerem desinformação, disseminem discurso de ódio ou atentem contra a democracia.