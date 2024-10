O coletivo Elas Pedem Vista, formado por advogadas, reforçou nesta semana a manifestação para que sejam escolhidas mulheres para as duas vagas abertas no STJ (Superior Tribunal de Justiça). As cadeiras estão vazias desde que duas ministras se aposentaram: Assusete Magalhães e Laurita Vaz. Os favoritos na disputa são homens. O STJ votou na última terça-feira (15) duas listas tríplices com o nome de candidatos às vagas e encaminhou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que escolherá os novos ocupantes das vagas.