O impacto e as consequências da morte do chefe do Hamas por Israel

Na história recente de Israel, o falecido Ariel Sharon, um militar paraquedista, comandou e combateu com violências e desumanidades. Na última etapa da sua vida, cedeu e percebeu a importância da paz. Teve um derrame cerebral e passou meses numa cama, vegetando.

Netanyahu, que não é militar e vive longe das atrocidades das guerras, não sabe a importância de se construir a paz. Ele só quer manter-se no poder, ainda que de braços dados com a ultradireita israelense e com estúpidos messiânicos.

Não conseguirá acabar com o Hamas. No momento, dois membros da cúpula estão ativos e protegidos, na Turquia e no Qatar.

Ainda que controle a faixa geográfica de Gaza, Netanyahu terá sempre, caso prorrogue os seus 13 anos de poder, que conviver com o que restar de duas organizações desejosas de apagar Israel do mapa.