Advogadas pedem que Lula nomeie mulheres para duas vagas do STJ

"As vagas deixaras pelas ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães no STJ trazem uma questão crucial: a importância de manter a representatividade na Corte. Com as listas tríplices formadas por membros dos TRFs e do MP, urge-se que essas vagas sejam ocupadas por mulheres, para que não haja um retrocesso no avanço da igualdade de gênero no Judiciário", diz postagem do coletivo em rede social.

Em abril, integrantes de associações e coletivos em defesa da paridade de gênero nos tribunais divulgaram um manifestou em defesa da nomeação de ministras para as vagas do STJ. "A escolha de mulheres aos cargos é uma necessidade para a permanência do pequeno avanço político-social", dizia a nota.

Segundo as associações, dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) de 2029 mostram que mulheres representam apenas 38,8% do Poder Judiciário. Ainda de acordo com o documento, na cúpula, as mulheres em cargos de desembargadora, corregedora, vice-presidente e presidente representam apenas de 25% a 30%.

Lula não tem prazo para fazer as nomeações. Uma vez escolhidos os candidatos, eles deverão ser submetidos a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado antes de tomarem posse.