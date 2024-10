Enel diz que vai disponibilizar mil equipes para evitar novo apagão em SP

A Enel, concessionária de energia de São Paulo, informou ao governo federal que vai disponibilizar mil equipes para trabalhar neste final de semana, com o objetivo de evitar novos apagões. A previsão do clima é de novos temporais para os próximos dias com raios e rajadas de vento de até 80 km/h.

"Antecipando-se a esses eventos, a Enel Distribuição São Paulo manterá mobilizado o contingente com mais de 1.000 equipes disponíveis em campo, além de disponibilizar equipamentos de fornecimento de energia para gerenciar as contingências, incluindo 500 grupos geradores, 2 subestações móveis e 2 transformadores móveis", diz a empresa.

A informação consta de documento enviado à Secretaria Nacional do consumidor, do Ministério da Justiça. No início da semana, o secretário Wadih Damous enviou uma lista de perguntas à Enel cobrando explicações para o apagão na capital paulista.