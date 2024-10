Chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de venda de sentenças de quatro gabinetes do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O caso está coberto por sigilo e foi sorteado para a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Inicialmente, a apuração mirava apenas servidores. Em um segundo momento, foi encontrado indício de participação de autoridade com direito a foro especial no STF. Embora não se tenha confirmação do nome da autoridade por parte da PF, pela Constituição Federal, ministros do STJ são investigados e julgados pelo STF.