Lobista suspeito de comprar decisões do STJ é alvo de busca e apreensão

Suspeito de articular um esquema de compra de decisões do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves foi um dos alvos de busca e apreensão nesta quinta-feira (24) em uma operação deflagrada pela Polícia Federal para apurar indícios de corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O nome dele surgiu nas investigações a partir da apreensão do telefone celular de um advogado assassinado no fim do ano passado em Cuiabá, Roberto Zampieri. O material está sob análise do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e da Polícia Federal, que identificaram indícios de compra de decisões de funcionários de gabinetes do STJ.

Nos diálogos, a PF também detectou indícios de que Andreson atuou para corromper desembargadores do TJ de Mato Grosso do Sul. Por isso, o material foi compartilhado com essa investigação que já estava em andamento e Andreson entrou na mira da operação. Na decisão que autorizou a operação, o ministro do STJ Francisco Falcão afastou cinco desembargadores do TJ de MS por suspeita de corrupção.