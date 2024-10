Médico dos famosos sofre nova condenação e terá de indenizar paciente

A Justiça paulista condenou o médico Herbert Gauss Júnior a pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil a uma paciente que se submeteu a uma cirurgia plastica que resultou em cicatrizes e seios caídos.

Ele terá também, de acordo com a sentença, de devolver os R$ 5.750 pagos pela paciente pela realização da cirurgia, uma mastopexia com prótese (procedimento que visa elevar os seios e adicionar volume com a inserção de implantes de silicone).

Famoso desde os anos 90, Gauss já teve entre seus pacientes a apresentadora Hebe Camargo, a dançarina Gretchen e o cantor Leandro, da dupla sertaneja com Leonardo.