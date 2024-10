Passadas as eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como prioridade avaliar o cenário político. Segundo interlocutores, ele não estaria com pressa para nomear logo os dois novos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A ideia de Lula seria avaliar com calma as opções. Há duas semanas, o STJ encaminhou para o Palácio do Planalto duas listas tríplices com concorrentes às vagas. Uma das cadeiras será preenchida por um integrantes da Justiça Federal e a outra, por membro do Ministério Público.