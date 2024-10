Lula não tem pressa para escolher dois novos ministros para o STJ

Lula também deve nomear novos desembargadores para o TRF-3, em São Paulo. Serão promovidos magistrados pelos critérios de antiguidade e merecimento, o que obriga o presidente a escolher os nomes enviados pelo próprio tribunal.

Em seguida, o presidente deve ser dedicar à escolha para o STJ. Entre os integrantes do Ministério Público, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos tem ganhado força. Ele se notabilizou por conduzir inicialmente das investigações da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e tem o apoio de alas do PT.

Maria Marluce, de Alagoas, tem crescido politicamente na disputa. Ela tem o apoio do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e do prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas - que, por sua vez, é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Sammy Barbosa, do Acre, também integra a lista. Especialista em direito ambiental, o procurador é o preferido dos ministros do STJ - em especial, do corregedor do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Mauro Campbell.

Na lista da Justiça Federal, o desembargador do TRF-1 Carlos Brandão é visto como favorito na disputa. Ele tem o apoio do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, e de setores progressistas do PT. Em compensação, os ministros Gilmar Mendes e Flavio Dino, também do Supremo, fazem oposição à candidatura.

As outras integrantes da lista são das desembargadoras Marisa Santos, do TRF-3, a preferida do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin; e Daniele Maranhão, do TRF-1, que tem o apoio de Gilmar Mendes.