Pacheco apoia reeleição de Lula e sinaliza desejo de ser indicado ao STF

Ele é um nome forte. Foi presidente por dois anos. Há um sentimento no Senado de que, ao não ser reconduzido por decisão do STF, houve uma interrupção de planos que ele fazia para o seu segundo mandato. É um nome considerado por seus pares, inclusive por mim. Se será ou não candidato único, vai depender da construção dos partidos. Se houver outra candidatura, vamos respeitá-la.

A senadora Eliziane Gama quer ser candidata e é do seu partido.

Eliziane é um grande quadro. Me apoiou o tempo inteiro na presidência do Senado, foi líder da bancada feminina, além da identidade partidária. Mas ela sabe do meu vínculo com David Alcolumbre e do meu desejo que ele seja presidente do Senado. Isso é dito por ela a mim, o que me dá bastante conforto, porque ela também é uma querida amiga que fiz no Senado.

O presidente Lula e quadros do PT de Minas Gerais apoiam sua candidatura ao governo do Estado. O senhor gostaria de ser candidato?

Ter o apoio tão antecipado e explícito do presidente Lula, é motivo de grande orgulho e honra. É estimulante. Mas é uma avaliação que quero fazer depois da minha saída da presidência do Senado. Preciso dedicar os meus próximos dias a pauta do Senado. Eu fiz uma opção de me afastar de campanhas eleitorais, de me afastar da vida partidária, e preservar a institucionalidade da Casa.